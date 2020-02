Klopp hat Mitleid mit Guardiola und ManCity-Profis

Jürgen Klopp fühlt nach der UEFA-Sperre für Manchester City mit seinem Trainer-Kollegen Pep Guardiola und den City-Profis. "Sie haben sicher nichts falsch gemacht. Sie haben sensationellen Fußball gespielt und haben der Premier League geholfen, sich zu verbessern", sagte der Liverpool-Coach nach dem 1:0 seiner Reds am Samstag bei Norwich City. "Ich bewundere immer, was sie tun, und was Pep tut."

Die Europäische Fußball-Union ( UEFA) hatte den englischen Meister ManCity am Freitag wegen Finanzbetrugs für zwei Jahre aus allen UEFA-Wettbewerben verbannt. "Am Ende muss man die Regeln respektieren. Wir werden nun sehen, was passiert", sagte Klopp, der "schockiert" war, als er die Mitteilung am Freitag erhielt.