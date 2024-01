Diese fünf Spieler stehen bei ÖFB-Teamchef Rangnick im EM-Abseits

Stammspieler in Turin, Kapitän in Bremen, Einfädler in Bochum, Sprintrakete in Darmstadt, Treff-Ass bei Zweitliga-Leader Kiel – für den EM-Kader reicht das vorerst nicht.