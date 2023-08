Fußball: Lazaro wechselt fix von Inter Mailand zu Torino

Der österreichische Fußball-Legionär Valentino Lazaro ist innerhalb der italienischen Serie A fix von Inter Mailand zu Torino gewechselt. Das gaben beide Clubs am Mittwoch bekannt. Der 27-jährige Rechtsverteidiger war bereits in der vergangenen Saison nach Turin ausgeliehen gewesen. Aufgrund von Verletzungen kam Lazaro zu 23 Einsätzen in der Liga, davon acht als "Joker". Als Ablösesumme für den 36-fachen ÖFB-Teamspieler wurden etwa vier Millionen Euro kolportiert.

