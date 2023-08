ÖFB-Teamspieler Mwene kehrt nach Deutschland zurück

„Mit Phillipp Mwene gewinnen wir einen Spieler für uns, den wir gut kennen und der sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns passt, entsprechend haben wir lange und geduldig an dieser Verpflichtung gearbeitet“, meinte Heidel. „Mit seiner Variabilität und seinen fußballerischen Qualitäten, aber auch als Typ wird er unser Team optimal verstärken.“ Die Ablöse für Mwene, der sowohl links als auch rechts in der Defensive agieren kann, soll kolportierte 1,5 Mio. Euro betragen.

In Mainz trifft Mwene auf seinen ÖFB-Teamkollegen, Stürmer Karim Onisiwo. Der Neunte der abgelaufenen Saison war am vergangenen Wochenende mit einer 1:4-Niederlage bei Union Berlin in die neue Bundesliga-Saison gestartet.