Ist das die verrückteste Eckball-Variante aller Zeiten?

Keine Frage: Beim Stand von 1:7 gegen einen in allen Belangen überlegenen Gegner kann man doch so etwas ausprobieren. Das werden sich die Spieler des tschechischen Drittligisten FC Slavia Kar­lovy Vary im Cup-Achtelfinale gegen den amtierenden Meister Slavia Prag auch gedacht haben, nachdem sie in der 52. Spielminute einen Eckball zugesprochen bekommen hatten.

Während sich ein Teamkollege auf die Ausführung der Ecke vorbereitete, bildeten die anderen knapp außerhalb des Strafraumes einen Kreis. Das, was wie ein Stammesritual ausschaute, sorgte für reichlich Verwirrung bei den gegnerischen Spielern, die völlig die Zuordnung beim Verteidigen außer Acht ließen.