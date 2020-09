Mitleid mit dem Coronavirus nach Ibrahimovic-Infektion

Nun hat es also auch Zlatan Ibrahimovic erwischt. Der schwedische Fußball-Superstar wurde übereinstimmenden italienischen Medienberichten zufolge positiv auf das Coronavirus getestet.

Für seinen Arbeitgeber AC Milan ist das Fehlen des Torjägers ein herber Verlust, denn der bald 39-Jährige wird nicht nur die Europa-League-Qualispiele am Donnerstagabend (und kommende Woche) gegen den norwegischen Klub FK Bodø/Glimt verpassen, sondern auch die anstehenden Liga-Partien gegen Crotone und Spezia verpassen.

Ein Tweet der englischen Fußball-Legende Gary Lineker macht derweil die Runde in der Twitter-Blase. "(Ich hörte) Nachrichten, dass sich @Ibra_official mit dem Coronavirus infiziert hat. Wir sind in diesen schwierigen Zeiten in Gedanken beim Virus", schrieb der Engländer und bekam dafür innerhalb von nur 15 Minuten 15.000 Likes.