Alles oder Nichts: ÖFB-Frauen wollen doch noch die EM-Quali schaffen

Für den Umzug nach Rom hatten Verena Hanshaw und ihr Mann nur wenig Zeit. Die ÖFB-Verteidigerin wechselte in der Sommerpause von Eintracht Frankfurt zur AS Roma. Eine Woche hatte die 30-Jährige fürs Siedeln, danach ging es schon ins Teamcamp nach Schruns in Vorarlberg. Dort bereitet sich das ÖFB-Frauenteam derzeit auf die zwei letzten Gruppenspiele in der EM-Qualifikation gegen Polen in Altach (12. Juli) und Deutschland in Hannover (16. Juli) vor.