Aufatmen bei PSG: Kein Knöchelbruch bei Mbappe

Kylian Mbappe hat sich im französischen Cup-Finale nach Informationen des Fernsehsenders Franceinfo keine Knöchelfraktur zugezogen. Der üblicherweise gut informierte Sender berichtete am Samstag, der 21-Jährige habe beim 1:0-Sieg seines Klubs Paris Saint-Germain über AS Saint-Etienne am Freitagabend eine Verstauchung des rechten Fußknöchels erlitten.

Dies hätten Untersuchungen im Amerikanischen Krankenhaus im Pariser Vorort Neuilly ergeben, hieß es weiter. PSG wolle innerhalb der nächsten 48 Stunden mitteilen, wie lange der Weltmeister von 2018 nicht verfügbar sein werde. Vom Klub oder von Mbappe selbst gibt es bisher keine Angaben zu der Verletzung, die der Stürmer durch ein Foul nach einer halben Stunde erlitten hatte.