Die Suche des FC Bayern ist zu Ende, Vincent Kompany ist neuer Trainer

Die seit Monaten währende Trainer-Suche des FC Bayern München hat am Mittwoch ein Ende gefunden. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verpflichtete Vincent Kompany, der in der abgelaufenen Saison mit Burnley aus der Premier League abgestiegen ist. Für Kompany ist es erst die dritte Trainerstation nach Anderlecht und Burnley. Der 38-jährige Belgier, der in seiner Profikarriere auf 89 Länderspiele kam, unterschreibt bei den Münchnern einen bis Juni 2027 dotierten Vertrag.