Ex-Rapidler Beric lieferte sich in USA peinlichen Elfer-Streit

In der 34. Minute, beim Stand von 0:2 aus der Sicht von Chicago, bekam Fire einen Elfmeter zugesprochen. Anstatt die Chance auf den Anschlusstreffer entschieden zu ergreifen, kamen sich Beric und sein Mannschaftskollege Alvaro Medran mächtig in die Haare. Der Streit über die Ausführung des Strafstoßes mündete in eine heftige Auseinandersetzung.

Der Spanier Medran hatte sich nämlich den Ball geschnappt und war zum Punkt gegangen, wo aber schon der Ex-Rapidler als Elferschütze bereitstand. Also versuchte er Medran den Ball wegzunehmen. Es kam zu einem hitzigen Wortgefecht. Chicago-Kapitän Francisco Calvo musste eingreifen, um die beiden Streithähne auseinander zu bringen.

Es kam wie es kommen musste. Medran durfte den Elfmeter treten und scheiterte. Nach dem Seitenwechsel gab es abermals einen Elfer für Chicago. Diesmal durfte Beric ran - und traf. Es nützte nichts: Chicago unterlag Orlando 1:4.