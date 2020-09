6 Millionen Aufrufe: Über diesen Fehlschuss lacht die Welt

Sehr bitter für den Youngster: In der 95. Minute trafen die Gäste und nahmen alle drei Punkte aus Mechelen mit. Es war die dritte Niederlage in Folge für den einstigen Spitzenklub in Belgien. Hätte Vranckx getroffen, wäre das Match womöglich in eine andere Richtung gelaufen.

So blieb ihm leider nur Hohn und Spott. Und die Erkenntnis, dass 6 Millionen Twitter-User das vom TV-Sender Eleven Sports hochgeladene Video zu Gesicht bekamen.