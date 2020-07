Ex-ÖFB-Teamgoalie Ramazan Özcan beendet Karriere

Nach dem Auslaufen seines Vertrages im Sommer beendet Österreichs Ex-Teamtormann Ramazan Özcan seine Karriere. Wie sein Klub Bayer Leverkusen am Sonntag mitteilte, bleibt der 36-Jährige dem deutschen Fußball-Bundesligisten als Tormann-Trainer im Nachwuchsbereich erhalten. Vorher werde Özcan dem Team jedoch noch für die Europa League als Aktiver zur Verfügung stehen.

Özcan, der in der österreichischen Bundesliga lediglich zwei Partien für Red Bull Salzburg absolvierte und später bei Hoffenheim und Ingolstadt spielte, wechselte 2016 zu Leverkusen, wo er insgesamt auf acht Pflichtmatches kam - darunter im Dezember 2016 auch eines in der Champions League. Im EL-Achtelfinale steht am 6. August in Leverkusen noch das Rückspiel gegen die Glasgow Rangers (Hinspiel 3:1) an.