47 Spiele ohne Niederlage: Leverkusen bastelt an der perfekten Saison

Wenn das in dieser Tonart weitergeht, dann hat der Begriff „Vizekusen“ bald ausgedient. Über Fan-Generationen hatte sich Hohn und Spott über Bayer 04 Leverkusen ergossen, weil der Verein partout keine Titel gewinnen konnte. Nun winkt dem ewigen Zweiten plötzlich sogar eine perfekte Saison mit gleich mehreren Trophäen.

In der Europa League bestätigte der frisch gekürte deutsche Fußballmeister auf eindrucksvolle Weise seine Hochform und Ausnahmestellung: Im Semifinal-Hinspiel feierte Leverkusen auswärts gegen AS Roma einen 2:0-Erfolg und steht damit bereits mit einem Bein im Finale. Schwer vorstellbar, dass dieses selbstbewusste und souveräne Team von Xabi Alonso im Retourmatch in einer Woche noch strauchelt.