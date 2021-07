EM-Viertelfinale live: So steht es bei der Ukraine gegen England

Mit Heimweh und als klarer Favorit geht England ins EM-Viertelfinale gegen die Ukraine. Erstmals im Turnierverlauf treten die "Three Lions" auswärts an, die Partie am Samstagabend (21 Uhr) in Rom soll dabei nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zurück nach London sein, wo alle Spiele ab dem Halbfinale ausgetragen werden. Österreichs Gruppengegner Ukraine hat nach dem erstmaligen Vorstoß unter die Top acht nichts zu verlieren. England muss, die Ukraine kann.