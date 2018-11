Entscheidungen in Nations League - Wer steigt auf, wer ab?

In der neuen Nations League stehen Entscheidungen an. Mit dem fünften und sechsten Spieltag diese und nächste Woche endet die Gruppenphase. Spätestens am 20. November stehen die Auf- und Absteiger fest, außerdem ist klar, wer am Finalturnier im Sommer 2019 teilnehmen darf. Für Österreich ist der Aufstieg in die Liga A ebenfalls noch drinnen wie der Abstieg in Liga C.

Wie kann Österreich noch aufsteigen bzw. wann droht der Abstieg?

Österreich muss am Donnerstag im Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina sowie drei Tage später in Nordirland unbedingt siegen, um Rang eins in der Gruppe 3 der Liga B noch schaffen zu können. Gelingt dies, darf sich Österreich künftig in der Liga der besten europäischen Nationen beweisen. Bosnien liegt nach drei Spielen derzeit mit neun Zählern und 5:1 Toren voran. Verliert die ÖFB-Auswahl in Wien, droht in Belfast ein Entscheidungsspiel gegen den Abstieg in die Liga C. Das gesamte System besteht aus vier Ligen, die Gruppenersten der Ligen B, C und D steigen in die nächsthöhere Liga auf.