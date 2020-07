Klopp will noch mindestens bis 2024 in Liverpool bleiben

Jürgen Klopp hält sich bezüglich des Postens des deutschen Teamchefs weiter bedeckt. "Ich weiß nicht, ob das dann auch noch in der Agenda stehen muss", sagte der Liverpool-Meistercoach am Freitag dem TV-Sender Sky. Klopps Vertrag in England läuft noch über vier Jahre. "Aus heutiger Sicht habe ich absolut vor, das auch mindestens zu erfüllen. Ich sage mindestens!"

Nach seiner Zeit als Coach sei es "sinnvoll, einen anderen Blick auf das Leben zu haben und sich nicht am Wochenende im Regen an die Seitenlinie zu stellen und sich mit anderen Trainern oder Mannschaften auseinanderzusetzen". In einem SWR-Interview hatte Klopp erst kürzlich gesagt, dass er irgendwann nach seiner Karriere nach Deutschland zurückkehren will. "Sehr wahrscheinlich sogar nach Mainz", so Klopp, der in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt eine lange Vergangenheit als Spieler und Trainer hat.