Wie die Technik im Ball Belgien einen Punkt gekostet hat

Der aktuelle Spielball dieser Europameisterschaft heißt Fußballliebe. Das Design soll von den Farben der 24 teilnehmenden Nationen inspiriert sein. Eine griffige Oberfläche aus Polyurethan soll ein noch genaueres Schießen ermöglichen. Doch richtig spannend wird es erst, wenn man ins Innere der Kugel schaut.

Erstmals ist ein Fußball mit einer Technologie ausgestattet, die Balldaten (fast) in Echtzeit an die Videoschiedsrichter schickt – bis zu 400 Mal pro Sekunde. In der Mitte des Balles ist ein Bewegungssensor aufgehängt. Dieser wird von einem Akku gespeist, der induktiv geladen wird. Rund um das Spielfeld sind bis zu 24 Antennen fest installiert. Dadurch lässt sich die Position des Balles zentimetergenau bestimmen.

In Kombination mit den Daten der Spielerpositionen und mit Hilfe künstlicher Intelligenz ermöglicht das die halbautomatische Abseitstechnologie; es lassen sich auch strittige Elfmeter- oder Handspielsituationen einfacher klären; die Entscheidung Tor oder nicht Tor kann noch schneller fallen.