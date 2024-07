Schiedsrichter-Legende Urs Meier über Handspiel, VAR und Fehlentscheidungen

...was aber kein Kriterium ist. Ein Kriterium ist die Frage, ob es Absicht war oder nicht. Und dann geht es darum, ob es eine natürliche Armhaltung ist. Hinzu kommt, dass es ein scharfer Schuss aus kurzer Distanz war. Der Spieler kann den Arm gar nicht wegnehmen. Was will man noch mehr? Wenn der Ball zum Arm geht und nicht der Arm zum Ball, ist es einfach kein Handspiel.

Soll man die Rolle des VAR anpassen oder soll er abgeschafft werden?

Ich würde Schiedsrichter besser ausbilden und sie mehr in die Pflicht nehmen. Sie sollen wieder mehr Entscheidungen auf dem Platz treffen – und dann sollten wir sie auch akzeptieren.

Apropos Ausbildung: In Österreich hofft man, bald auch wieder einen Schiedsrichter zu einer Europameisterschaft schicken zu können. Worauf kommt es an?

Es sind wenige Prozent, ob du an der Spitze der UEFA bist oder nicht. In der Top-Gruppe gibt es ungefähr 30 Schiedsrichter, die auch etwa in der Champions League pfeifen – von denen wird Personal für die EM rekrutiert. Da musst du erst einmal reinkommen. Ich sehe auch in Österreich Personen, die das schaffen können.