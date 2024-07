Handspiel sorgt für EM-Aufreger: Was gegen einen Elfmeter spricht

Anthony Taylor ist nicht zu beneiden. Wie vor einem Jahr steht der Schiedsrichter aus England wegen einer ganz entscheidenden Handspielszene international im Fokus.

Erst im Mai 2023 hatte der Unparteiische im Finale der Europa League zwischen dem FC Sevilla und der AS Roma in Budapest ein Handspiel als nicht strafbar gewertet und somit nicht auf Elfmeter für die Italiener entschieden. Sevilla gewann den Titel. Die Bilder, die den damaligen Roma-Coach José Mourinho dabei zeigen, wie er Taylor in den Katakomben des Stadions abpasst und beleidigt, gingen um die Welt. Vor dem Heimflug auf dem Flughafen von Budapest wurde Taylor und seine mitgereiste Familie von Fans nicht nur verbal attackiert.