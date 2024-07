Wie Österreich gegen die Türkei Historisches schaffen will

Alles oder nichts, so lautet stets das Motto, wenn ein Turnier in die K.-o.-Phase eintritt. Siegen oder heimfliegen. Österreich trifft im EM-Achtelfinale am Dienstag (21 Uhr/live auf ServusTV) in Leipzig auf die Türkei. Gelingt der historische Einzug in die Runde der letzten acht, wartet im Berliner Olympiastadion der Sieger des Duells zwischen den Niederlanden und Rumänien auf die ÖFB-Auswahl. Doch so weit blickt man nicht nach vorne.