Vor dem Holland-Match: Das ÖFB-Team steht zu 99,8 Prozent im Achtelfinale

Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist vermutlich größer als ein Aus von Österreich in der EM-Vorrunde. Mit dem 3:1 gegen Polen hatte das ÖFB-Team die Tür ins Achtelfinale bereits weit aufgestoßen.

Die Ergebnisse der letzten Partien in den Gruppen A und B haben das Weiterkommen praktisch perfekt gemacht. In Zahlen ausgedrückt: Österreich steht vor dem Match gegen die Niederlande zu 99,8 Prozent in der K.o.-Phase.