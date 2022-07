Fußball-EM: ÖFB-Kickerin Naschenweng mit positivem Coronatest

Gestern hatte Katharina Naschenweng das Tor zum 2:0-Endstand gegen Nordirland geschossen, heute ist die Kärntnerin positiv auf Corona getestet worden. Sie habe laut ÖFB-Sprecher "mildeste Symptome" und wurde isoliert. Die Nationalspielerinnen befinden sich im Teamquartier in Bagshot in Einzelzimmern. Für das entscheidende Gruppenspiel am Freitag gegen Norwegen fällt die 24-Jährige aus.

Wienroither hofft

Die gute Nachricht: Laura Wienroither, die sich zuletzt wegen Corona vom Team isolieren musste, hat mittlerweile mehrere negative Tests abgegeben. Die 23-jährige Außenverteidigerin von Arsenal London hat am Dienstag laut ÖFB-Aussendung zudem umfangreiche Untersuchungen hinter sich gebracht. Für eine endgültige medizinische Freigabe zur Rückkehr in den Spiel- und Trainingsbetrieb müssen aber noch die abschließenden Befunde abgewartet werden.



Für Wienroither könnte ein Einsatz im abschließenden Gruppenspiel am Freitag (21:00 Uhr, ORF 1) gegen Norwegen damit möglich sein.