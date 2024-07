Marc Janko: Spanien und die Niederlande sehe ich in der Favoritenrolle

Die Halbfinalpaarungen stehen fest, vier große europäische Fußballnationen haben sich am Ende, teilweise glücklich, durchgesetzt. Die Engländer hatten im Laufe des Turniers viel berechtigte Kritik erhalten, weil ihr Spiel ob der hohen Qualität doch enttäuschend war. Es gelingt ihnen nicht mit Ballbesitzfußball Dominanz aufzubauen.

Die Spanier waren für mich der Favorit gegen Deutschland, gingen verdient in Führung, wurden dann aber für die folgende Passivität bestraft. Diskutiert wurde viel über das Handspiel des Spaniers Cucurella.

Gegner sind die Niederländer , die bisher eine ganz gute EURO spielen, ihre Art des Fußball durchgezogen und zwei Mal Rückstände aufgeholt haben. Das spricht für die Moral der Mannschaft. Ich habe schon beim KURIER-Public-Viewing auf der Wiener „Summerstage“ gesagt, dass sie einen tiefen Block bespielen können, so haben sie letztlich den Türken weh getan. Mit Stürmer Weghorst hatten sie eine zusätzliche Option für das Flankenspiel.

Enttäuschungen

Neben England ist für mich Frankreich die zweite Enttäuschung der EM. Eigentlich unfassbar, dass eine Mannschaft mit diesen Qualitäten keine Tore aus dem Spiel erzielen kann. Grotesk, dass sie sich irgendwie bis ins Halbfinale „nudeln“ mit biederem Fußball. Bezüglich der Halbfinali glaube ich zunächst einmal klar an die Niederlande, außer England drückt den Reset-Knopf und spielt endlich das, was die Spieler in Wahrheit könnten.