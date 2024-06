Nach 16 Jahren: ÖFB-Legende Vastic ist seinen EM-Torrekord los

Vastic war 38 Jahre und 257 Jahre alt, als er 2008 gegen Polen in Minute 93 aus einem Elfmeter zum 1:1-Endstand getroffen hatte. Wie lange Modric den Rekord hält, bleibt offen. Er könnte in Deutschland u.a. von Portugals Ronaldo abgelöst werden.

Ivica Vastic ist seinen Status als ältester Torschütze der EM-Historie seit Montag los. Kroatiens Kapitän Luka Modric traf in Leipzig im Gruppe-B-Spiel gegen Italien in Minute 55 zum 1:0 - und das im Alter von 38 Jahren und 289 Tagen .

Unklar war aber, ob Modric seine Laufbahn im Trikot der Vatreni oder auf Klubebene bei Real Madrid meinte. Sein Vertrag bei den Königlichen endet in ein paar Tagen.

Der sechsmalige Champions-League-Sieger mit Real Madrid ist Kroatiens Rekordnationalspieler mit 178 Einsätzen. Seit 2006 trägt er das rot-weiß karierte Trikot, ein Titel mit den Vatreni – den Feurigen – fehlt ihm.

Das Spiel Montagabend in Leipzig gehört wohl zu den bittersten Partien in Modrics Karriere. Nach dem Abpfiff sank der Routinier völlig erschöpft auf den Rasen, mit Tränen in den Augen lief er auf die kroatische Fankurve zu.

„Manchmal sorgt der Fußball für große Genugtuung und Freude und manchmal für große Enttäuschungen. Ich finde es unfair, dass wir so ausscheiden, weil wir für unser Volk ab der allerersten Minute gekämpft haben“, sagte Modric. Dabei war das Aus zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu hundert Prozent fixiert.