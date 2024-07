EM-Finale und Gibraltar: Ein Fels, der verbindet und trennt zugleich

In dem kleinen Gibraltar bündeln sich aber Geschichte und Gegenwart dieser beiden Weltmächte von einst. Es begann mit dem Spanischen Erbfolgekrieg Anfang des 18. Jahrhunderts und endete – vorerst – mit dem Brexit.

Bei der folgenschweren Abstimmung 2016 stimmten 96 Prozent der Wahlberechtigten in Gibraltar für den Verbleib in der Europäischen Union. Ein Abkommen, wie es in dem Überseegebiet künftig mit dem ohnehin nicht einfach organisierbaren Alltag weitergeht, ist noch immer nicht geschlossen. Es war daher kein Wunder, dass nur zwei Tage nach dem kürzlich erfolgten Regierungswechsel in Großbritannien der neue Außenminister prompt das Gespräch mit seinem spanischen Gegenüber suchte.