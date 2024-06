Das Berliner Olympiastadion – zwischen Strahlkraft und historischem Schatten

Derzeit läuft in der Nähe der Trainingsplätze eine Ausstellung unter dem Namen „Fußball im Nationalsozialismus“ . Ein Besuch ist empfehlenswert, da die Rolle des Prunkbaus in der Nazi-Zeit aus dem Bewusstsein vieler Fans verschwunden ist. Deutschland und Berlin versuchen natürlich, das Stadion aus dem politischen Zusammenhang herauszuholen, ein Versuch der nur teilweise gelingt. In der Vergangenheit gab es immer wieder Überlegungen, das Stadion zu schleifen und neu zu bauen. Allerdings gingen dann gewisse Dinge als Mahnmal verloren.

Ein verklärtes Ereignis im Olympiastadion ging am 22. Juni 1941 über die Bühne, genau an jenem Tag, an dem Hitler den Feldzug gegen die Sowjetunion startete. Rapid krönte sich mit einem 4:3 gegen Schalke zum deutschen Meister. Das Spiel wurde als Symbol der österreichischen Auflehnung gegen Nazi-Deutschland interpretiert, was nicht zutreffend ist.