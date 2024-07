Emotionen pur: ÖFB-Star Arnautovic meldet sich nach EM-Aus zu Wort

Knapp eine Woche ist vergangen, seit sich Österreichs Nationalteam unter Tränen von der Europameisterschaft in Deutschland verabschieden musste. Nach einer mehr als bitteren Achtelfinal-Niederlage gegen die Türkei .

Eine Woche ist es her, dass Stürmer-Star Marko Arnautovic ein mögliches Ende seiner ÖFB-Karriere in den Raum stellte. "Es kann sein, dass es das letzte Mal für mich war. Ich muss es jetzt mal verkraften", sagte er nach dem Spiel.

Am Sonntag-Abend sorgte der 35-Jährige nun zumindest für etwas Klarheit. Arnautovic wandte sich in einem emotionalen Posting auf Social Media an seine Fans und die Anhänger des österreichischen Teams: "Diese Reise endet hier, aber unsere Träume und unser Stolz bleiben ungebrochen."