ÖFB-Star Arnautovic nach EM-Aus: "Kann sein, dass es das letzte Mal für mich war"

Marko Arnautovic stand die Enttäuschung nach dem 1:2 gegen die Türkei im Achtelfinale der Europameisterschaft ins Gesicht geschrieben. "Es ist sehr bitter, es ist Wahnsinn", sagte die Sturmspitze, die 94 Minuten gespielt hatte. "Dass wir so rausgehen aus dem Spiel, das ist brutal", resümierte der Wiener.

"Aber so ist Fußball." Er gratulierte der türkischen Mannschaft: "Sie haben in 90 Minuten ihr Leben auf dem Platz gegeben und alles verteidigt, was es zu verteidigen gibt. Ich wünsche ihnen alles Gute für das weitere Turnier."