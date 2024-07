Kogler über Österreichs EM-Aus: "Es war einfach herzzerreißend"

Gleich mehrere Dinge wie zum Beispiel der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, den jeder Einzelne ausstrahlt. Oder auch die Rolle von David Alaba, der mitgearbeitet hat für das Team anstatt irgendwo anders gemütlich seine Reha voranzutreiben. Das steht sinnbildlich für vieles. Ich schätze die Arbeit, Methode und das Einfühlungsvermögen von Teamchef Ralf Rangnick sehr hoch ein. In den letzten Monaten ist viel gelungen, und letztlich war es eine unglückliche Niederlage. Vom Spielverlauf her wäre der Aufstieg durchaus gerecht gewesen.

Können Sie sich in die Spieler mit all den Emotionen auch hineinversetzen, weil Sie selbst Fußball gespielt haben?

Ja, damals war die Bezeichnung noch so, heute lautet es ja anders. Es ist ja ein völlig anderes Spiel geworden, gar nicht mehr mit damals zu vergleichen. Ich habe von 1978 bis 1982 mehr in unteren und mittelklassigen Vereinen gekickt.

Ist die Politik genauso emotional wie der Fußball?

Das ist schwer zu vergleichen. Weniger in den einzelnen Auftritten von Politikern und Politikerinnen selbst, eher im Kollektiv. Fußballer und Trainer sind irgendwo schon ein Vorbild, da es bei uns auch ums Team geht. Wir Grüne sind ein Regierungsteam, in dem ich der Kapitän sein darf, wo aber jede und jeder seine Rolle hat. Aber beim Fußball treten zwei Teams gegeneinander an, in der Demokratie werben mehrere Parteien für ihre Anliegen. Daher hinken die meisten Vergleiche auch.

Wenn Sie ein Sportler wären, welcher Kogler wären Sie dann gerne? Der Fußballer Hans Kogler mit den langen Haaren, der Fußballer Walter Kogler, der einige Titel gewonnen hat, oder der ...?

Der Armin Kogler, der Skispringer. Das ringt mir großen Respekt ab. Ich war beim Skifliegen am Kulm und sehr beeindruckt.