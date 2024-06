Was Ivanschitz, Fuchs und Baumgartlinger dem Nationalteam zutrauen

Geht es nach Österreichs bisherigen EURO-Kapitänen, dann kann die ÖFB-Auswahl bei der Fußball -EM-Endrunde in Deutschland zum Überraschungsteam werden. Ungeachtet prominenter Ausfälle und schwieriger Gruppengegner trauen Andreas Ivanschitz , Christian Fuchs und Julian Baumgartlinger der Truppe von Ralf Rangnick einiges zu. Der Sprung in die K.o.-Phase sei auf jeden Fall möglich, lautete der Tenor des Trios in Gesprächen mit der APA.

Die Ausfälle von David Alaba , Xaver Schlager , Sasa Kalajdzic und möglicherweise auch Alexander Schlager bezeichnete Baumgartlinger als „eklatant. Doch einen Kader in dieser Breite wie jetzt hat man so noch nicht gehabt. Außerdem kommt man ohnehin mehr über die Spielphilosophie und nicht so sehr über Einzelspieler.“

Diesbezüglich zeigte sich Baumgartlinger selbstkritisch. „2016 gab es nicht nur von außen eine unrealistische Erwartungshaltung. Wir selbst haben auch geglaubt, dass wir besser sind.“ Schon in den Testspielen vor der EM in Frankreich war man von den Leistungen der Quali deutlich entfernt gewesen. „Damals wurden Sachen laufen gelassen. Man hat gehofft, es wird dann bei der EM schon funktionieren, aber so war es nicht“, erklärte der nunmehrige Sky-Experte.

Baumgartlinger sind Alabas Stangenschuss nach wenigen Sekunden gegen Ungarn (0:2) und der von Aleksandar Dragovic gegen Island vergebene Elfmeter (1:2) noch gut in Erinnerung. „Es gibt eine Variable, die man nicht kontrollieren kann, die aber eine wichtige Rolle spielt, und das ist das Quäntchen Glück. Das hört sich willkürlich an, ist aber so.“ Ein Faktor sei auch die Routine. „2016 hat die Turniererfahrung gefehlt, das hat man gemerkt. Jetzt gibt es einige, die schon eine EM erlebt haben“, erklärte der frühere Deutschland-Legionär.

Christian Fuchs: "Bescheidenheit ist eine sehr gute Tugend"

Auch der 2016er-Kapitän Fuchs hat noch am Misserfolg von damals zu knabbern. „Wir hatten eine richtig gute Quali, jeder war himmelhochjauchzend und hat geglaubt, der Lauf wird fortgesetzt. Aber so einfach ist das nicht.“ Der Ratschlag des im Trainerstab des MLS-Klubs Charlotte engagierten Niederösterreichers an das aktuelle Team lautet: „Bescheidenheit ist eine sehr gute Tugend. Man darf sich nicht davon beeinflussen lassen, was Medien schreiben und Fans posten.“ Diesbezüglich sehe er bei der ÖFB-Truppe aber ohnehin keine Gefahr, betonte der ehemalige Linksverteidiger.

Im Vergleich zu 2016 habe die ÖFB-Auswahl einen „sehr großen Sprung gemacht, was Reife und Qualität betrifft“, meinte Fuchs. „Viele spielen auf allerhöchstem Niveau, und mit Rangnick hat die Mannschaft einen weiteren Schritt gemacht.“ Daher sollten auch die Ausfälle zu verkraften sein. „An den Verletzten kann man eh nichts mehr ändern. Man muss sich darauf besinnen, wer zur Verfügung steht und was man beeinflussen kann. Verletzungsprobleme haben andere auch.“

Andreas Ivanschitz: "Alaba ist ein Wahnsinns-Typ"

Auch Ivanschitz warnte davor, zu sehr über die Ausfälle zu klagen. „Der Verlust von Alaba wiegt schwer, er ist ein Wahnsinns-Typ, unser herausragender Fußballer der letzten Jahre. Er wird genauso fehlen wie die anderen, doch die Jungs, die spielen werden, haben schon gezeigt, dass sie Qualität haben und große Mannschaften ärgern können.“