Österreichs Gegner im Prater: Warum die Serben die Größten sind

Dass der langjährige Star von Lazio Rom etwas aus dem europäischen Blickfeld geraten ist, liegt an seinem 40-Millionen-Transfer in die Wüste 2023. Mit Al-Hilal, Mitspieler Neymar und Serbiens Goalgetter Aleksandar Mitrovic gab es in der vergangenen Saison in Saudi-Arabien nicht mehr so anspruchsvolle Gegner, aber zumindest eine unglaubliche Bilanz: 31 Siege, 3 Remis, 0 Niederlage in der hochgerüsteten Saudi-Liga – Verfolger Al Nassr war mit Superstar Cristiano Ronaldo chancenlos.

Routiniert ist auch Serbiens Spielmacher: Kapitän Dusan Tadic ist bereits 35 und nach starken Jahren bei Ajax nun für Fenerbahce aktiv.