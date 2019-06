U-21-EM: Österreich startet mit Sieg über Serbien

Der erste Auftritt einer österreichischen Auswahl bei einer U-21-EM endete im Jubel. Das Team von Werner Gregoritsch gewann Montagabend zum Auftakt der Endrunde gegen das hoch eingestufte Team aus Serbien in Triest mit 2:0. Damit hat die ÖFB-Auswahl eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Gruppensieg, am Donnerstag geht es gegen Dänemark, am Sonntag wartet noch Deutschland.