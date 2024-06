Wie im ÖFB-Trainerteam bei der EM Entscheidungen getroffen werden

„Es ist irrsinnig wichtig und uns eine große Hilfe, wenn ein Trainerteam etwas erkennt und korrigiert. Als Spieler siehst du manche Dinge eben anders.“ Routinier Gernot Trauner sprach die Umstellungen in der Pause gegen Polen an.

„Darum haben wir das gute Trainerteam, das von außen auf ein Spiel einwirken kann.“ Doch die Vorbereitungen für die Umstellungen begannen schon in der ersten Hälfte, wie Assistenz-Trainer Lars Kornetka erzählte.

Video-Analyst Stefan Oesen sitzt während jeder Partie auf der Tribüne, mit ihm findet ein permanenter Austausch statt, auf der Bank wurde beraten, am Ende entschied Teamchef Rangnick, der auf die Meinungen seiner Assistenten setzt.

Kornetka: „Dadurch hatten wir in der Pause schon alles auf dem Schirm und konnten den Spielern ein paar Szenen vorspielen.“ Effizienz ist gefragt in diesen 15 Minuten. „Wir müssen die Zeit intensiv nützen, vor allem, wenn man wie im Olympiastadion weite Wege in die Kabine hat.“