ÖFB-Torjäger Christoph Baumgartner: Killerinstinkt und gute Seele

„Er hat sich Zeit für mich genommen und mir Mut zugesprochen. Er hat mir klar gemacht, dass er mir vertraut und dass er weiß, dass ich in solchen Spielen den Unterschied machen kann. Wir haben ein gutes Verhältnis und ich bin extrem froh, dass er noch bei uns ist“, erzählte Baumgartner, der in der ersten Hälfte eben nicht so ins Spiel involviert war wie gewünscht.

Top-Quote vor dem Tor

Baumgartner spielt seit geraumer Zeit in bestechender Form, in Leipzig ist er zwar nicht immer erste Wahl, aber dafür im Nationalteam ein verlässlicher Fixpunkt. In 40 Länderspielen hat er mittlerweile 16-mal getroffen, alle Tore aus dem Spiel heraus. Eine beeindruckende Quote.