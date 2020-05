Dürfen zwei Red-Bull-Klubs im Europacup spielen?

Ein weiterer Aufstieg des deutschen Zweitligisten und Aufstiegskandidaten RB Leipzig wäre also gleichbedeutend mit einem Ende der Ära Rangnick in Salzburg . Das heutige Europa-League-Heimspiel gegen Dinamo Zagreb (21.05 Uhr, live ORFeins, Sky Sport) könnte also eines der letzten für den Deutschen in seiner Funktion als Salzburg-Sportchef sein.