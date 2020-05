Die Wundertüte hat in Favoriten Hochsaison

Der Punkt brachte 500.000 Euro für die Klubkassa. Zudem hatte die mit an Bord befindliche U-19-Truppe die Alterskollegen von Zenit im Rahmen der UEFA Youth League gar 3:0 vom Kunstrasen gefegt.

Spieler wie Trainer sprachen von Demut und Bescheidenheit, als hätten sie die Wortwahl in der Kabine einstudiert. Ortlechner: „Mein Wort für die nähere Zukunft heißt Konstanz. Das ewige Auf und Ab in unseren Leistungen brauche ich nicht mehr.“ Trainer Nenad Bjelica pflichtete dem mit eigener Wortwahl bei: „Wir müssen öfter solche Spiele abliefern und weiter hart arbeiten.“ Die Austria hat durch die Pleiten gelernt, Erfolge im Stillen zu genießen, wohl wissend, wie schnell der Ball in die andere Richtung rollen kann.

Die Austria gleicht momentan einer Wundertüte, sie macht, was Fans und Experten eben nicht erwarten. In zwei Spielen der Gruppenphase haben die Wiener lediglich ein Gegentor kassiert, umgekehrt aber noch keinen Treffer erzielt. „Das ist eines unserer nächsten Ziele“, gesteht Ortlechner, der an die Fans appelliert: „Jetzt wäre es schön, wenn noch mehr Zuschauer am 22. Oktober gegen Atletico Madrid ins Stadion kommen würden.“ Zumal es die Tickets im Einzelverkauf gibt.

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Violetten nicht, schon am Sonntag empfangen sie im Schlager der Liga Salzburg in der Generali-Arena. Ob die defensive Taktik auch gegen den derzeitigen Klassenprimus Salzburg ein adäquates Mittel wäre? Bjelica räumt jedenfalls ein: „Vielleicht nicht so defensiv wie gegen Zenit, aber es ist eine Überlegung wert.“

KURIER-Noten für die Veilchen