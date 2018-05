Die Admira zittert sich in den Europacup

Ein Tor aus dem Nichts

Das 2:0 lag in der Folge in der Luft, Andreas Leitner rettete bei einem Lercher-Abschluss glänzend zur Ecke (59.). Bei einem leicht abgefälschten Jano-Kopfball verhinderte die Stange einen weiteren Gäste-Treffer (61.). Zudem verfehlte Thorsten Mahrer bei einem Kopfball das Gehäuse nur knapp (63.). Die Admira wankte gehörig, fand fast aus dem Nichts heraus aber zurück ins Spiel.

Nach schöner Grozurek-Vorarbeit gab Marin Jakolis zur Mitte und seine Hereingabe wurde von Mahrer unglücklich ins eigene Tor abgelenkt (73.). Es war der Auftakt einer packenden Schlussphase, in der alles möglich gewesen wäre. Aufseiten der Admira köpfelte Dominik Starkl daneben (82.). Auf der anderen Seite rettete Leitner bei einem Gruber-Abschluss einmal mehr in höchster Not, zudem ging ein Jano-Kopfball daneben (jeweils 87.). Damit blieb es beim zweiten Admira-Remis in Folge nach dem 0:0 zuletzt bei der Austria.