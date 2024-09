Die Bayern rauschten über Bremen hinweg - 5:0

Ex-Austrianer Benedikt Pichler hatte mit Kiel allen Grund zum Jubeln. Beim Gastspiel in Bochum gelang ihm sein erster Treffer in der Bundesliga, am Ende konnte sich der Aufsteiger dank eines späten Treffers über ein 2:2 freuen. Glück hatte man bei einem Stangenkopfball von Bochum in der Nachspielzeit.

Eine echte Hetz’ hatten die Bayern in Bremen. Olise, gleich zwei Mal, Musiala, Kane und Gnabry trugen mit ihren Treffern zu einem ungefährdeten und beeindruckenden 5:0 bei. Konrad Laimer spielte bei den Bayern bis zur 57. Minute rechter Verteidiger, bei Bremen feierte Ex-Rapidler Marco Grüll sein Startelf-Debüt und wurde zur Pause ausgetauscht.

Union Berlin brachte daheim ein knappes 2:1 gegen Hoffenheim über die Ziellinie, wobei Christopher Trimmel und Leopold Querfeld im Finish eingewechselt, Prass bei Hoffenheim ausgewechselt wurde.