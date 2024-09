Rätselraten um Gesundheitszustand: Danso muss weiter pausieren

Angesichts seines ungewissen Gesundheitszustands muss ÖFB-Teamspieler Kevin Danso weiter pausieren. Wie sein Arbeitgeber RC Lens bestätigte, fällt der Verteidiger wie schon in der Vorwoche für das Fußball-Ligaspiel auswärts gegen Rennes am Samstag aus. Zwei Tage nach seinem 26. Geburtstag ist Danso weiter zum Zuschauen gezwungen, nachdem Anfang September der Transfer zur AS Roma wegen medizinischer Probleme geplatzt war. Seitdem fanden weitere Untersuchungen statt.

„Das medizinische Personal setzt die Tests mit Kevin Danso fort“, hieß es in einer Lens-Mitteilung am Freitag. In den nächsten Tagen soll laut Dansos Management mehr Klarheit herrschen. Der Abwehrchef trainierte zuletzt zwar mit der Mannschaft mit, muss allerdings zum zweiten Mal hintereinander in der Ligue 1 aussetzen.

In der Saison 2023/24 hatte Danso über 30 Spiele in der französischen Liga und für das österreichische Nationalteam absolviert. In der laufenden Spielzeit kam er in den ersten beiden Ligue-1-Partien sowie im Champions-League-Play-off zum Einsatz. Nach dem nicht erfolgten Vereinswechsel war Danso zuletzt auch beim Nationalteam nicht dabei, um sich ärztlichen Untersuchungen zu unterziehen.