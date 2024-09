Blau-Weiß Linz übernimmt für einen Tag die Tabellenführung

© GEPA pictures/GEPA pictures/ Oliver Lerch Linz-Goalgetter Ronivaldo

Die Linzer siegen auch in Altach. Der LASK feiert mit dem 4:2 gegen GAK den ersten Sieg mit Trainer Schopp. Hartberg kassierte in Klagenfurt in letzter Sekunde das 2:2.