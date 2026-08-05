Ex-Kicker Stankovic: „Eigentlich wollte ich in Indien Hindi lernen“

Marko Stankovic hat schon immer gewusst, was er will. Seine Karriere als Fußballer hat ihn von Leoben über Graz, Triest, Wien und Ried bis nach Indien gebracht. Auch im österreichischen Nationalteam durfte er spielen – auch wenn es nur ein Mal war. Nach seiner aktiven Karriere ist er auf die andere Seite des Mikrofons gewechselt. Bei Sky ist er aber nicht nur als Experte im Einsatz, sondern auch als Moderator, Interviewer – und in dieser Saison auch als Co-Kommentator und Podcaster (mit Didi Hamann).

Der 40-Jährige über … … seine Karriere nach der Karriere: „Mit 29 hab ich einen Kreuzbandriss gehabt. Damals hab ich mir selbst gesagt, ich möchte nie den Zeitpunkt in meiner Karriere erleben, dass ich kein Angebot mehr habe und ich mir dann erst überlege, was mich interessiert. Mit Mitte 30 hast du noch so viel vor dir. Für mich war schnell klar, dass ich Fernsehen machen wollte. Aber ich wollte nicht nur Experte werden, ich wollte mehr. Ich habe das schon geplant. Aber dass alles so aufgeht, ist natürlich wunderbar.“ … seine Anfänge bei Sky: „Mit 33 hab ich Sky-Kommentator Martin Konrad angerufen und ihm gesagt: “Genau dein Job interessiert mich.„ Er hat dann den Kontakt zum Chef hergestellt. Ich habe ihn dann noch ein Jahr hinhalten müssen, weil ich noch ein Jahr Vertrag in Indien gehabt habe. Mittlerweile mach ich das seit sechs Jahren, und es geht immer Stufe für Stufe nach oben. Mein prägendster Moment war nicht etwa das Champions-League-Finale, sondern die Partie Austria Klagenfurt gegen WSG Tirol. Da hat es wegen Regens eine 97-minütige Unterbrechung gegeben. Da bin ich völlig unvorbereitet gestanden und hab was erzählen müssen.“

… seine Herangehensweise und heikle Situationen: „Natürlich kenne ich viele Spieler und Trainer sehr gut, habe mit ihnen teilweise zusammengespielt. Trotzdem muss ich ihnen kritisch gegenübertreten. Es muss immer Respekt da sein – wenn das dein Gegenüber merkt, dann kannst du auch kritisch sein.“ … seine Trainerkarriere: „Mein bester Freund ist Klubchef beim SV Lebring aus der steirischen Landesliga. Er hat mich gefragt, ob ich für vier Runden einspringen kann. Von vier Spielen haben wir drei gewonnen, dann habe ich Blut geleckt und gesagt, ich mache weiter. Meine Freundin hat mich daraufhin gefragt, ob ich bis zur Pension einmal zwei Tage am Stück daheim bin. Ich glaube nicht. Ich hab aber jetzt aufhören müssen, weil ich ja jeden Freitag für Sky im Einsatz bin. Die Trainerlizenzen mache ich trotzdem, das bringt auch extrem viel für den TV-Job.“