Profis haben entschieden: Wer hat das beste Gras der Bundesliga?
Wer vergangene Saison den besten Rasen Österreichs gehabt hat, entscheiden nicht Experten mit Lupen und Messgerät, sondern jene, die auf diesem monatelang arbeiten: die Fußballprofis.
Bei der jährlichen „VdF-Pitch Competition“ bewertet die Gastmannschaft nach einem Auswärtsspiel auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten die Platzverhältnisse des Stadions. Aus diesem Feedback ergibt sich der Saisonendstand.
Für die Saison 2025/26 holte sich Rapid die Bundesliga-Krone mit 8,19 Punkten zurück. Zweiter wurde der FC Blau-Weiß Linz (7,75) und vervollständigt wird das Podest vom FC Red Bull Salzburg (7,59). Der Vorjahressieger SCR Altach kam mit 6,88 Punkten nicht an seine Leistung vom letzten Jahr (8,28) heran und landete auf Rang 7. Schlusslicht bleibt der TSV Hartberg mit 4,72 Punkten.
In der 2. Liga gewann Austria Lustenau mit 8,64 Punkten vor Austria Klagenfurt (8,50) und Rapid II (8,25). Den letzten Platz belegt Sturm Graz II mit 3,57 Punkten.
Die Bewertungen zeigen: Manchmal entscheiden nicht nur Tore über den Sieg, sondern das beste Greenkeeping-Team.
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