Profis haben entschieden: Wer hat das beste Gras der Bundesliga?

Wer vergangene Saison den besten Rasen Österreichs gehabt hat, entscheiden nicht Experten mit Lupen und Messgerät, sondern jene, die auf diesem monatelang arbeiten: die Fußballprofis.

Bei der jährlichen „VdF-Pitch Competition“ bewertet die Gastmannschaft nach einem Auswärtsspiel auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten die Platzverhältnisse des Stadions. Aus diesem Feedback ergibt sich der Saisonendstand.