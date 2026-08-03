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Fußball

Profis haben entschieden: Wer hat das beste Gras der Bundesliga?

Rapid und Austria Lustenau sind siegreich. Altach konnte an frühere Erfolge nicht anknüpfen.
Julia Mayrhofer
03.08.2026, 16:00

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++ THEMENBILD ++ FUSSBALL/BUNDESLIGA/ADMIRAL BUNDESLIGA/1. RUNDE/ FUSSBALL-BUNDESLIGA: SK RAPID - SCR ALTACH

Wer vergangene Saison den besten Rasen Österreichs gehabt hat, entscheiden nicht Experten mit Lupen und Messgerät, sondern jene, die auf diesem monatelang arbeiten: die Fußballprofis.

Bei der jährlichen „VdF-Pitch Competition“ bewertet die Gastmannschaft nach einem Auswärtsspiel auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten die Platzverhältnisse des Stadions. Aus diesem Feedback ergibt sich der Saisonendstand.

Überraschungssieger in der Bundesliga: Wer hat das beste Gras?

Für die Saison 2025/26 holte sich Rapid die Bundesliga-Krone mit 8,19 Punkten zurück. Zweiter wurde der FC Blau-Weiß Linz (7,75) und vervollständigt wird das Podest vom FC Red Bull Salzburg (7,59). Der Vorjahressieger SCR Altach kam mit 6,88 Punkten nicht an seine Leistung vom letzten Jahr (8,28) heran und landete auf Rang 7. Schlusslicht bleibt der TSV Hartberg mit 4,72 Punkten.

Europacup: Das sind die möglichen Gegner von Rapid, Austria & Co.

In der 2. Liga gewann Austria Lustenau mit 8,64 Punkten vor Austria Klagenfurt (8,50) und Rapid II (8,25). Den letzten Platz belegt Sturm Graz II mit 3,57 Punkten.

Die Bewertungen zeigen: Manchmal entscheiden nicht nur Tore über den Sieg, sondern das beste Greenkeeping-Team.

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