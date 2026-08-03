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Fußball

Champions League: LASK trifft auf schottischen Rekordmeister

Der LASK spielt gegen Celtic Glasgow um einen Platz in der Champions League. Auch Sturm Graz und Salzburg kennen ihre möglichen Gegner schon.
03.08.2026, 12:46

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LASK jubelt

Meister LASK trifft in den entscheidenden Duellen um den Einzug in die Ligaphase der Champions League im Quali-Play-off auf Schottlands Rekordmeister Celtic Glasgow. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Der LASK tritt am 18./19. August auswärts an, das Rückspiel steigt am 25./26. August in Linz.

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Auf Vizemeister Sturm Graz würde im Falle des Aufstiegs in der 3. Qualirunde gegen Fenerbahce der Sieger des Duells zwischen Sparta Prag und Olympique Lyon warten. Das Hinspiel würde in diesem Fall in Graz ausgetragen. Die Play-off-Verlierer haben einen Platz in der Ligaphase der Europa League sicher.

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Bei einem Weiterkommen in Q3 gegen Pafos zieht Salzburg Play-off der Europa League ein. Dort würden die Salzburger auf den Verlierer aus Mjällby (SWE) vs. Slovan Bratislava (SVK) treffen. Der Gewinner spielt in der Ligaphase der Europa League. Für den Verlierergeht es in die Ligaphase der Conference League.

Bei einer Q3-Niederlage gegen Pafos ginge es für Salzburg im Play-off der Conference League weiter. Der potenzielle Gegner wird heute ab 14:00 Uhr ermittelt. Dann erfahren auch Rapid und die Austria mögliche weitere Gegner.

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