Ronaldo provozierte erneut Atletico-Fans

Cristiano Ronaldo und Atletico-Fans - da war doch etwas. Im Achtelfinale der vergangenen Champions-League-Saison musste der Superstar mit Juventus Turin nach Madrid zurück. Beim Stadtrivalen seines ehemaligen Klubs Real setzte es eine bittere 0:2-Niederlage.

Der Portugiese wurde wie erwartet über die gesamte Spielzeit ausgepfiffen, die Anfeindungen des Atletico-Anhangs gingen nicht spurlos an ihm vorbei. Bereits während des Matches streckte er alle fünf Finger seiner rechten Hand gen Publikum aus - als Erinnerung an die fünf Champions-League-Titel, die er in seiner Karriere gewonnen hat. Genau dieselbe Geste machte CR7 nach dem Match auch in der Mixed Zone. "Ich fünf, Atleti null", wiederholte der Juve-Stürmer, der an diesem Abend blass geblieben war.

Im Rückspiel in Italien zahlte es CR7 den Atletico-Fans heim. Mit einem Dreierpack schoss er die Alte Dame im Alleingang ins Viertelfinale und feierte das Weiterkommen mit einer provokanten Geste in Richtung des Atletico-Trainers Diego Simeone. Der Torjäger mimte den obszönen Jubel von Simeone während des 2:0-Hinspiel-Erfolgs Atleticos nach, als dieser sich beidhändig in den Schritt gegriffen hatte. Die Disziplinarkommission der UEFA verhängte eine Strafe in Höhe von 20.000 Euro gegen den fünfmaligen Weltfußballer.