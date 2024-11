Vor Topspiel gegen Liverpool: Real unter Druck und ohne Vinicius

Real mit Verletzungssorgen

Der Brasilianer ist der neueste Zugang im Lazarett der Madrilenen. Der Stürmerstar hatte sich am Sonntag in der spanischen Meisterschaft beim 3:0-Sieg gegen Leganes eine Muskelverletzung im linken Bein zugezogen und wird mehrere Wochen pausieren. Ancelotti fehlt somit in Liverpool sein treffsicherster Spieler, hält Vinícius bereits bei zwölf Pflichtspieltoren.

Mit Kylian Mbappe, Jude Bellingham und Co. hat Real zwar noch genug Star- und Offensivpower in seinen Reihen, Bellingham ist jedoch im Herbst bisher blass geblieben. In der englischen Heimat soll der 21-Jährige nun in die Bresche springen, zumal die Königlichen nach vier Runden nur bei sechs Punkten halten und bereits zwei Mal verloren haben.