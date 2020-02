Chelsea gegen Bayern - Ein Wiedersehen ohne Freude

David Alaba litt damals aufgrund einer Gelb-Sperre von der Tribüne mit. Am Dienstag wird der Wiener an der Stamford Bridge wie zuletzt in der Innenverteidigung erwartet. Beim mühsamen 3:2 gegen Nachzügler Paderborn war Alaba Teil einer Dreierkette. Ein Experiment, das Trainer Hansi Flick nicht weiter verfolgen dürfte.

In der vergangenen Saison waren die Münchner gegen den späteren Champion Liverpool im Achtelfinale ausgeschieden. Alaba stufte Chelsea nun als guten Gegner ein. „Sie haben enorme Qualität in ihren Reihen. Aber das haben wir auch“, betonte der 27-Jährige. Nach sechs Siegen und einem Remis seit Jahresbeginn ist das Selbstvertrauen der Bayern wieder groß. Müller hielt fest: „Der Spirit ist da, wir sind in einer Erfolgsphase, wir haben seit Wochen nicht verloren. Wir wollen unsere Tugenden, die uns die letzten Wochen und Monate stark gemacht haben, auch gegen Chelsea in die Waagschale werfen.“

Chelsea fehlt mit dem verletzten N’Golo Kante ein Weltmeister. Den französischen Mittelfeldrackerer plagt eine Muskelverletzung, er könnte für das Rückspiel am 18. März wieder fit werden. Auch die Offensivkräfte Christian Pulisic und Callum Hudson-Odoi fehlen. Mit einem 2:1 gegen Tottenham holten die in der Premier League derzeit viertplatzierten „Blues“ am Wochenende immerhin drei wichtige Punkte, um auch in der nächsten Saison in der Champions League mitzuspielen. Trainer Frank Lampard war 2012 als Kapitän der Londoner dabei, als Chelsea die Trophäe holte.