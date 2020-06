Pressestimmen: "Drogba zerstört Bayerns Traum"

Bild.de: Nein! Nein! Nein! Schweini verballert im Elferschießen! Wir trauern mit Bayern

Bild am Sonntag: Was für ein Krimi: Verballert, verloren. Nein, Nein, Nein! Bayern hat das Finale in der Champions League verloren! Haushoch überlegene Bayern unterliegen dahoam dem FC Chelsea mit 4:5 n.E. (1:1, 1:1, 0:0), weil Robben in der Verlängerung und Olic und Schweinsteiger im Elfmeterschießen verschießen. So traurig, so unglaublich unverdient. ... Unverdient, einfach nur unverdient.



B.Z.: Bayern vergeigt alles! Was für eine Tragödie! Eine Niederlage, für die es keine Erklärung gibt. Denn die Münchener waren eigentlich die bessere Mannschaft, hatten Chancen über Chancen." ... "Die Bayern hatten den Champions-League-Titel auf einem silbernen Tablett. Mehrmals. Am Ende verloren sie die Nerven im Elfmeterschießen, das nie hätte passieren dürfen. Erst Olic, dann Schweinsteiger. Chelsea verhinderte Fußball. Aber am Ende behielt Didier Drogba in seinem letzten Spiel die Nerven.



kicker.de: Elfer-Drama: Drogba wird zu Bayerns Albtraum - der Traum des FC Bayern vom Champions-League-Sieg vor heimischem Publikum ist zerplatzt!



11freunde.de: Und nachdem er Milliarden in diesen Klub gepumpt hat, springt Roman Abramowitsch nur kurz auf, klatscht einmal in die Hände und setzt sich wieder. Die namenlose Herrentorte neben ihm ist emotionaler als ihr Oligarch.



stern.de: Drogba zerstört Bayerns Traum - Bayern am Boden: In einem hochdramatischen Champions-League-Finale ist der FC Bayern hoch überlegen gewesen. Doch Chelsea rettete sich ins Elfmeterschießen - und triumphierte.