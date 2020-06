Burgstaller ersetzt bei Griechenland-Test Janko

Marcel Koller schaut nicht links und nicht rechts. Der Teamchef geht den eingeschlagenen Weg konsequent weiter und vertraut dem Personal, das ihn in seiner Amtszeit nur selten enttäuscht hat. Daher gibt es auch im Aufgebot für das Länderspiel am 14. August in Salzburg kaum Veränderungen. Kavlak und Burgstaller sind mit von der Partie, Schiemer und der noch nicht ganz fitte Janko müssen passen. Ansonsten setzt Koller auf die üblichen Verdächtigen. „Unser Ziel war von Beginn an einen Kader zu formen, von dem wir in Folge überzeugt sind.“

Gesagt, getan.

Mit dem Griechenland-Test wird der Herbst in der Qualifikation eingeläutet, in dem sich herausstellen wird, wie routiniert das Team tatsächlich ist. Drei Tage nur hat der Schweizer Zeit, seine Schützlinge auf den finalen Test vor den entscheidenden Spielen einzustellen. „Da kann man nicht viel machen. Wir werden an ein paar Variationen in der Defensive und in der Offensive arbeiten.“