Zehn Rapidler holen einen Punkt, Austria-Remis beim WAC

Ambitioniert gingen die Veilchen von Beginn an zu Werke, kontrollierten in der ersten Hälfte das Geschehen und boten schöne Spielzüge an. Einziges Manko, dass man nicht als Führender den Pausentee schlürfte, da man gute Chancen ungenutzt ließ. Jukic hatte bei einem schönen Volleyschuss Pech, Schoissengeyr unmittelbar danach bei einem Treffer den VAR zu Recht gegen sich, weil er knapp, aber doch im Abseits gestanden war. Schüsse von Ohio und Fischer in guten Positionen fielen zu schwach oder etwas zu unpräzise aus. Weil der WAC in der Defensive dermaßen gefordert war, fand er in der Offensive kaum statt, fand keine Möglichkeit vor.