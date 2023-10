Wiener Derby live: So steht es bei Austria gegen Rapid

FĂŒr Trainer Zoran Barisic ist all das freilich kein Grund, dem Klassiker nicht mit großem Optimismus entgegen zu blicken. "Gut drauf" sei Rapid. "Die Ergebnisse passen nicht zu den Leistungen, die die Jungs durchgĂ€ngig gebracht haben", sagte der 53-JĂ€hrige. Am Sonntag sei ihm das aber ohnehin nicht so wichtig, meinte er auch mit einem Augenzwinkern. "Im Derby ziehe ich ein gutes Ergebnis einer guten Leistung vor."